Константина Янкаускаса задержали в Москве на выходе из СИЗО

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы провёл в спецприёмнике восемь суток. Ранее Зюзинский суд Москвы наложил административный арест за акцию 27 июля, политика признали виновным в организации несогласованного мероприятия.