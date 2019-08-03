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Константина Янкаускаса задержали в Москве на выходе из СИЗО 

Говорит Москва 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы провёл в спецприёмнике восемь суток.
Ранее Зюзинский суд Москвы наложил административный арест за акцию 27 июля, политика признали виновным в организации несогласованного мероприятия.
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Происшествия , Константин Янкаускас , Мосгордума , ФСИН , Москва
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