Внучка Кеннеди умерла от передозировки наркотиков

В полицейских сводках сообщалось о смерти в Хайаннис-порте, однако имя погибшей не называлось. Сейчас идет расследование.

Перед поступлением в Бостонский колледж девушка признавалась, что у нее были приступы депрессии.