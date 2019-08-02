Внучка Кеннеди умерла от передозировки наркотиков 

Внучка бывшего генерального прокурора США Роберта Ф. Кеннеди умерла, предположительно, от передозировки наркотических веществ. 22-летняя Сирша Кеннеди Хилл скончалась в семейном поместье Хайаннис-порт (штат Массачусетс), пишет The New York Times.
В полицейских сводках сообщалось о смерти в Хайаннис-порте, однако имя погибшей не называлось. Сейчас идет расследование.
Перед поступлением в Бостонский колледж девушка признавалась, что у нее были приступы депрессии.
Сирша была потомком знаменитой династии Кеннеди. Она — дочь Кортни Кеннеди Хилл и Пола Майкла Хилла. Ее дедушка — Роберт Кеннеди — известный американский политик, бывший генеральный прокурор и младший брат 35-го президента США Джона Кеннеди.