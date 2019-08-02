В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы

Сургуте неизвестный мужчина напал на полицейских, один из которых погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

По данным ведомства, 1 августа около 22:40 по местному времени (20:40 мск) местные жители позвонили в дежурную часть полиции и рассказали, что во дворе их многоквартирного дома находится подозрительный гражданин. На место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Двое правоохранителей попытались задержать мужчину, однако злоумышленник выхватил нож и стал оказывать активное сопротивление. В результате он убил одного полицейского и ранил второго.

Как пояснили в региональном управлении МВД , раненый полицейский применил табельное оружие и ликвидировал нападавшего.

«Личный состав УМВД России по ХМАО — Югре выражает искренние соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебных обязанностей», — заявили в ведомстве. Там заверили, что семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь. В настоящее время устанавливается личность нападавшего и все обстоятельства инцидента.

В июле нападение на полицейских совершил и житель Чечни . Мужчина с ножом и гранатой атаковал полицейский пост в Ачхой-Мартановском районе республики. Один правоохранитель получил ножевое ранение и скончался по дороге в больницу. Нападавший был ликвидирован. По факту произошедшего Следственный комитет России завел уголовное дело.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ЧП, сообщив, что нападавший был террористом. По его словам, практика нападения с ножом на полицейских — «новшество западных стран, экспортированное в Россию».

«Недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию, отвлечь силы и внимание от созидательного труда, держать нас в постоянном напряжении», — заявил политик, пообещав, что власти республики будут пресекать любые попытки терактов и атак настолько жестко, насколько это позволяет российское законодательство. Он также выразил соболезнования близким погибшего.

В середине июля суд в Уфе арестовали двух мужчин, подозреваемых в нападении на сотрудника МВД при исполнении должностных обязанностей и хищении его оружия. Фигурантами дела стали 31-летний житель города Октябрьского и 23-летний житель Уфы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Башкирии.

Следствие установило, что в ночь на 13 июля у одного из ночных клубов началась драка между посетителями. На место прибыли полицейские. Злоумышленники напали на одного из правоохранителей и отобрали у него табельное оружие, после чего скрылись на машине. В хищении огнестрельного оружия подозревается 31-летний арестованный.

24 мая в Тульской области был объявлен план «Перехват» в связи с нападением на сотрудника полиции. По данным ряда СМИ, в общественном транспорте между неизвестным мужчиной и сотрудником ППС произошел конфликт. Когда мужчины вышли из транспорта, злоумышленник выстрелил в сержанта из огнестрельного оружия, попав в грудь и ногу, а затем бросил пистолет и скрылся. По неофициальным данным, нападавших было трое. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в Северной Осетии суд заключил под стражу чемпиона Европы 2013 года по боям без правил (ММА) Михаила Газаева за участие в нападении на полицейских и хищении табельного оружия.

«Чемпион Европы-2013 по ММА Михаил Газаев оказался среди напавших на сотрудников ДПС. Он заключен под стражу за применение насилия в отношении представителя власти, хищение оружия и боеприпасов, незаконный оборот оружия и боеприпасов», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

По информации следствия, в ночь на 12 мая 2019 года в Ардонском районе республики сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2109 и попросили водителя предъявить документы, однако тот отказался выполнить требования. Он позвонил приятелям, и практически сразу «на подмогу» ему приехали молодые люди. Мужчины, выражаясь нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, стали избивать их. Один из сотрудников ДПС попытался применить табельное оружие, однако нападавший выхватил у него из рук пистолет, после чего злоумышленники скрылись.

В отношении второго нападавшего также была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьего поместили под домашний арест.