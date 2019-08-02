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В Бангкоке два человека пострадали в результате серии взрывов 

Российская Газета + ещё 8 24 минуты назад
Фото: Luke MacGregor / Reuters
Серия из семи взрывов прогремела в пятницу в центральных районах столицы Таиланда. Первые три взрыва произошли в пять часов утра по местному времени. Они прогремели с промежутками в 5-7 минут в районе Прату Нам. Неподалеку расположен конгресс-центр в гостинице Centara Grand, где на этой неделе проходят министерские встречи стран-членов АСЕАН.
Одно из этих самодельных взрывных устройств было спрятано в куче сухих листьев. В результате легкие ранения получили два работника муниципальных служб столицы, убиравшие мусор, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал Nation TV. Два других устройства сработали на первом этаже гостиницы Indra Regent Hotel.
Еще два взрыва произошли спустя три часа под станцией надземного метро "Чонгнонси" на улице Наративат, в районе, где расположены головные офисы банков и ряд посольств, в том числе и России. При этих взрывах никто не пострадал.
Через полтора часа раздались еще два взрыва в районе улицы имени короля Рамы Девятого, у комплекса правительственных зданий. О пострадавших пока ничего не известно, сообщает телеканал.
Полиция призвала жителей и гостей Бангкока соблюдать осторожности и сообщать о каждом подозрительном предмете.
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Происшествия , РИА Новости , Бангкок , Таиланд
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