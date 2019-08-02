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В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о беспорядках 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресненский суд Москвы в пятницу заключил под стражу по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля Алексея Миняйло, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Он стал четвертым арестованным по этому делу. До этого в СИЗО отправили Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова и Самариддина Раджабова.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Александра Авдотьина.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Всего уголовному делу задержаны пять человек, но Следственный комитет накануне анонсировал новые аресты. Следователи вычислили уже более десятка самых активных участников беспорядков.
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Комментарии
Происшествия , Кирилл Жуков , Алексей Миняйло , Иван Подкопаев , СКР , Правительство Москвы , ФСИН , РИА Новости , Москва
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