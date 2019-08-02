В Москве арестовали четвертого фигуранта дела о беспорядках

Пресненский суд Москвы в пятницу заключил под стражу по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля Алексея Миняйло , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Александра Авдотьина.

Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Всего уголовному делу задержаны пять человек, но Следственный комитет накануне анонсировал новые аресты. Следователи вычислили уже более десятка самых активных участников беспорядков.