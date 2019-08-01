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Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Сотрудникам правоохранительных органов не выплатят премий за обеспечение общественного порядка на несанкционированной акции «За честные выборы», прошедшей в Москве 27 июля. Об этом Znak.com сообщил администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов.
По его словам, поступают жалобы от недовольных полицейских, которым пришлось в свой выходной день выйти на работу.
Воронцов пояснил, что в таких случаях оформляется приказ, на основании которого сотруднику органов внутренних дел выдается в качестве компенсации денежная премия либо отгул. «Им просто сказали: "Выходи на работу! Ты же присягу дал?" — и все. А если нет приказа, то рассчитывать на отгул или компенсацию за работу в субботу не приходится», — отметил он.
По словам Воронцова, приказ о компенсации был подписан только для сотрудников центрального аппарата МВД.
Точное количество полицейских, работавших на митинге, неизвестно. Из распоряжения временно исполняющего обязанности министра внутренних дел России, первого заместителя главы МВД Александра Горового от 24 июля следует, что в Москву из регионов были вызваны дополнительные силы: 400 полицейских из Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской и Московской областей.
Еще были привлечены 300 курсантов московского института МВД, Академии управления МВД и Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД. К ним же присоединились свыше 100 сотрудников центрального аппарата МВД, центра кинологического обеспечения МВД, экспертно-криминалистического центра МВД, научного центра безопасности дорожного движения МВД, главного информационно-аналитического центра МВД, научно-производственного объединения «Специальная техника и связь» МВД и Всероссийского научно-исследовательского института МВД.
«Вообще, это событие было для МВД беспрецедентным. На это указывает также то, что Горовой лично руководил всеми процессами 27 июля с Петровки, 38», — отметил Воронцов.
27 июля в центре Москвы было организовано шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек.
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Происшествия , Александр Горовой , Мосгордума , МВД , Москва
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