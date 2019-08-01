Российский дым накрыл США

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Дым от сибирских лесных пожаров накрыл США и Канаду 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 42 минуты назад
На территорию Аляски и западное побережье Канады распространился дым от лесных пожаров в Сибири, сообщает НАСА со ссылкой на данные спутниковых снимков.
«Теперь можно видеть дым от сибирских пожаров, который через восточную часть России попал на Аляску и, возможно, смешался с дымом от местных пожаров, а также на западное побережье Канады, над Ванкувером и Сиэтлом», — приводятся слова специалиста по атмосфере Центра космических полетов имени Годдарда Колина Сефтора на сайте НАСА.
Ранее оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли госкорпорации Роскосмос опубликовал спутниковые фото лесных пожаров в Сибири.
Для тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке собрались добиться выпадения искусственных осадков. В РАН, однако, не уверены, что тушение пожаров таким образом будет результативным.
Лесные пожары охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах введен режим ЧС. Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населенных пунктов.
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Комментарии26
Происшествия , Видео , Наука и техника , Пожары , Роскосмос , РАН , Аляска , Канада , США
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