Под Хабаровском 80-летнюю пенсионерку осудят за тройное убийство

Экспертиза признала, что женщина находилась в адекватном состоянии.

В конце января около теплотрассы в поселке были найдены расчлененные фрагменты тела 52-летнего мужчины из Украины , который приехал в Россию на заработки и снимал комнату у ранее подозреваемой. В ходе обыска в квартире криминалисты обнаружили кровь, принадлежащую убитому.

В ходе расследования стало известно еще у двух убийствах, заявил на пресс-конференции в четверг, 1 августа, руководитель СК Евгений Долгалев . В 2005 году из-за небольшого конфликта обвиняемая зарубила топором 8-летней девочки, проживающей в одном доме с пенсионеркой. Причиной конфликта, как выяснилось, стало то, что ребенок несколько раз проигнорировал замечания женщины, а также мешала ей «своей беготней и шумом».

Позднее, в марте 2013 года, также топором она убила свою 77-летнюю знакомую за то, что та «вела себя надменно». Как позднее выяснилось, убитая временно заехала в квартиру Жуковой, пока искала себе новое жилье.

При этом экспертиза признала, что женщина находилась в адекватном состоянии, и никаких отклонений в ее психическом состоянии обнаружено не было. При этом ранее соседи женщины по дому заявили, что она злоупотребляла алкоголем, и периодически «странно себя вела».