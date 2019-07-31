Ураган «Эрик» в Тихом океане усилился до третьей категории

Ураган "Эрик", сформировавшийся в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами, усилился до третьей категории. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Национальным центром по наблюдению за ураганами США , штаб-квартира которого находится в Майами.

Скорость ветра в пределах атмосферного явления сейчас составляет около 54,2 м/с. Ураган находится примерно в 990 км к юго-востоку от города Хило (Гавайи) и движется в направлении архипелага со скоростью около 5,6 м/с.

Волны, поднятые "Эриком", достигнут побережья Гавайев через два дня, прогнозирует Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.