Крушение MH17: Малайзия призвала прекратить обвинять Россию

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении «Боинга» MH-17. Об этом сообщают «Известия».

Выступая на саммите АСЕАН, Абдалла призвал провести мировое сообщество открытое расследование, а не выступать с голословными обвинениями в адрес России.

Он отметил, что Россия и Малайзия имеют похожие точки зрения по делу о сбитом «Боинге».

«У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении», — сказал Абдалла.

Он обратил внимание на действия европейских стран, которые не дают Малайзии полного доступа к расследованию.

«Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела», — призвал глава МИД.

Малазийский Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, был сбит в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Погибли 298 человек. В июне Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к крушению, и выдала международные ордера на их арест.