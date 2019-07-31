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В Перми на пороховом заводе при хлопке пострадали три человека 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
На Пермском пороховом заводе в результате хлопка пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства территориальной безопасности региона.
«На Пермском пороховом заводе произошёл производственный инцидент — хлопок без последующего горения», — говорится в сообщении.
Двое пострадавших были госпитализированы.
«Выбросов вредных веществ в атмосферу нет, угроза населению отсутствует», — добавили в ведомстве.
В середине апреля один человек пострадал в результате хлопка паров метанола на заводе «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле.
В декабре 2018 года URA.RU передавало, что завод «Электроцинк» во Владикавказе весной прекратит свою деятельность из-за пожара.
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Происшествия , Электроцинк , ИТАР-ТАСС , Пермь
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