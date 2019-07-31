Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике убили главу местного новостного портала 

РИА Новости + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Hannah Mckay / Reuters
Журналист Рохелио Барраган был убит неизвестными в Мексике, его тело обнаружено в багажнике автомобиля, сообщает газета Universal со ссылкой на генпрокуратуру штата Морелос.
Барраган возглавлял новостной портал Guerrero al Instante в штате Герреро. Однако автомобиль, в котором было спрятано тело, был обнаружен во вторник в муниципалитете Сакатепек в соседнем штате Морелос. Убитого журналиста опознала его мать.
При осмотре тела были выявлены ушибы на лице и черепно-мозговая травма.
Как сообщает организация "Журналисты без границ" (RSF), Барраган стал седьмым убитым журналистом в Мексике в 2019 году. В прошлом году в стране были убиты десять сотрудников СМИ.
Последние новости
Польская журналистка оценила отдых в Крыму Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
Происшествия , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин дал приказ армии113
Возле резиденции Путина поймали налетчиков61
«Я любила и женщин, и мужчин»: каминг-аут Алексиевич45
Минск заподозрили в сокрытии африканской чумы свиней
Раскрыта схема крышевания банков полковником ФСБ52
Видео
01:50
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Происшествия В мире
03:49
Путин дал приказ армии
Политика Армия
00:43
Задержание сторонников ИГ в Татарстане сняли на видео
Происшествия Другое
02:33
«Я любила и женщин, и мужчин»: каминг-аут Алексиевич
Общество
00:31
Раскрыты катастрофические последствия пожаров в Сибири
Происшествия Пожары
02:21
Тело миллионера обнаружили в реке
Происшествия В мире
01:32
Прокуратура займется особняком Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
03:37
Возле резиденции Путина поймали налетчиков
Происшествия
01:10
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание
Криминал Происшествия
01:26
Зеленский собрался в Белоруссию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение