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Минобороны подключится к тушению лесных пожаров в Сибири 

РИА Новости + ещё 5 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны помочь в тушении пожаров, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
"Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров", — отметили в пресс-службе.
Также, по поручению президента, группировка вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения.
Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году, режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.
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Комментарии
Происшествия , Армия , Войска , Пожары , Владимир Путин , Министерство обороны , Пресс-служба Администрации Президента РФ
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