Минобороны подключится к тушению лесных пожаров в Сибири

"Рассмотрев доклад министра по чрезвычайным ситуациям, президент России Владимир Путин дал указание министерству обороны подключиться к тушению пожаров", — отметили в пресс-службе.

Также, по поручению президента, группировка вооруженных сил в Иркутской области будет сохраняться до особого распоряжения.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году, режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия.