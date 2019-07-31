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Популярный видеоблогер разбился насмерть 

РИА Новости + ещё 1 44 минуты назад
Популярный американский блогер, автор канала King of Random на YouTube Грант Томпсон погиб, снимая выпуск про полет на параплане. Об этом пишет TMZ со ссылкой на его родственников.
Как рассказал брат покойного, Грант ушел полетать вечером в понедельник и так и не вернулся домой. Во вторник нашли его тело нашли Сент-Джордже (штат Юта), однако семья до сих пор не знает, что точно произошло.
По данным правоохранительных органов, параплан Гранта пропал с радаров. На поиски отправили вертолет, экипаж которого и обнаружил труп. Рядом находились парапланерное снаряжение и видеокамера. Следователи надеются, что запись поможет объяснить, что произошло во время полета.
По словам брата, Грант обожал экстремальные виды спорта, связанные с полетом. Парапланеризмом он увлекся пять месяцев назад.
Канал King of Random существует с 2010 года, сейчас на него подписаны более 11 миллионов человек. Основные темы видеоблога — эксперименты и лайфаки на все случаи жизни.
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Происшествия , Видео , В мире , Грант Томпсон
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