Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Татарстане предотвратили теракт 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
Фото: ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ и МВД России предотвратили теракт в Татарстане, на месте планируемого преступления задержаны двое сторонников ИГ*, причастных к вербовке жителей в террористические структуры и пропаганде терроризма, сообщает ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку два гражданина Российской Федерации, являющиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, причастные к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.
У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. В интересах следствия личности задержанных не разглашаются, заключили в ведомстве.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Последние новости
Польская журналистка оценила отдых в Крыму Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами Лужков назвал возможные причины массовой гибели пчел в России
Комментарии
Происшествия , Криминал , ФСБ , Исламское государство , МВД , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР назвали условия для отвода сил3
Российский губернатор ответил на критику Путина123
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм56
РФ пригрозила США запрещенными ракетами3
«Обделавшиеся школьники»: Слепаков обрушился на чиновников54
Видео
02:21
Тело миллионера обнаружили в реке
Происшествия В мире
01:10
«Унижала сексуальное достоинство»: убийца блогерши сделал признание
Криминал Происшествия
01:19
Появилось видео крушения поезда в Чехии
Происшествия Катастрофы
01:27
Успешное наступление сирийской армии сняли на видео
Армия
02:46
Человека-ракету над катером ВМФ Британии сняли на видео
Армия Войска
01:41
Спор у Скабеевой закончился битьем стаканов
Общество
00:38
Тело в чемодане: появилось видео допроса убийцы блогерши
Происшествия Криминал
01:26
США заявили о «большой сделке» с Россией
В мире Оружие
00:36
Россия не виновата: Трамп прекратил охоту на ведьм
США Политика
00:42
SSJ 100 экстренно сел в Самаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение