В Татарстане предотвратили теракт

Сотрудники ФСБ МВД России предотвратили теракт в Татарстане , на месте планируемого преступления задержаны двое сторонников ИГ*, причастных к вербовке жителей в террористические структуры и пропаганде терроризма, сообщает ЦОС ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в рамках возбужденного уголовного дела пресечено совершение террористического акта на одном из объектов инфраструктуры Республики Татарстан", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте планируемого преступления задержаны осуществлявшие его подготовку два гражданина Российской Федерации, являющиеся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" *, причастные к вербовке местных жителей в состав террористических структур и пропаганде терроризма.

У задержанных изъяты взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств. В интересах следствия личности задержанных не разглашаются, заключили в ведомстве.

* Террористическая организация, запрещенная в России