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В Комсомольске-на-Амуре ввели режим ЧС 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: Официальный портал г.Белогорска
Власти Комсомольска-на-Амуре ввели на территории города режим ЧС и начали готовиться к встрече гребня паводка, сообщает горадминистрация.
"Решение о введении режима ЧС в Комсомольске-на-Амуре было принято в среду на внеочередном заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с ухудшающейся гидрологической ситуацией и решением властей региона о введении режима ЧС на территории Хабаровского края", — говорится в сообщении.
Отмечается, что гребень паводка с подъемом воды до 5,5 метра ожидается у Комсомольска 14-16 августа. Городу этот уровень не угрожает, однако в зону подтопления могут попасть дачи в окрестностях города.
Заместитель главы города по ЖКХ, председатель комиссии по ЧС Алексей Разин отметил, что необходимо готовится к возможному подъёму воды до 6-6,5 метра. В связи с этим комиссия приняла решения о подготовке Комсомольска и городского хозяйства к паводку.
Так, с 1 августа начнется подомовой обход посёлков "Хапсоль-2", "Хорпинский" и дачных товариществ с предупреждением о паводке и рекомендациями убрать урожай. Необходимо завершить ревизию дамб и других гидрозащитных сооружений, приступить к подготовке оборудования, используемого для защиты от паводка и ликвидации ЧС, определить места для развертывания ПВР, подготовить карьеры по добычи скального грунта. Свои противопаводковые меры готовят судостроительный и авиационный заводы, ТЭЦ-2.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Разин , Комсомольск-На-Амуре , Хабаровский Край
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