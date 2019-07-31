Россиянин напал с топором на сотрудников кредитной компании

Петербурге задержан 48-летний местный житель, напавший с топором на офис кредитной компании, двое пострадавших с тяжелыми ранениями госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По данным следствия, утром 30 июля мужчина нанес двум сотрудникам офиса несколько ударов топором в область жизненно-важных органов. После чего скрылся. По горячим следам подозреваемого удалось задержать.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Решается вопрос об его аресте.

Подозреваемого зовут Александр Скрипкин , он не имеет судимостей, сообщает «Фонтанка.ру». По данным издания, он пришел в бизнес-центр «Лидер» на площади Конституции, поднялся на четвертый этаж в офис компании «БКС» с топором и ножом, чтобы высказать претензии к качеству предоставленных ему услуг. Через 20 минут переговоров Скрипкин набросился на гендиректора 33-летнего Павла Чепеленко и ударил его несколько раз топором. Потом посетитель ранил еще одного сотрудника. По словам очевидцев, в офисе много крови. Гендиректор получил тяжелые рубленные раны, его и второго потерпевшего госпитализировали. По неподтвержденным данным, один из них скончался по дороге в больницу.

Компания «БКС» создана Чепеленко в ноябре 2018 года для оказания консультационные услуги по вопросам финансового посредничества. Он сам известен в интернете как трейдер. Его фирма маскируется под другую компанию, также работающую в финансовой сфере — «Брокер Кредит Сервис» (БКС). «Ребята, которые сидят на площади Конституции в бизнес-центре "Лидер", просто копируют нашу деятельность», — сообщили «Фонтанке» в «Брокер Кредит Сервис».

По предварительным данным, Скрипкин убийство не планировал, а совершил нападение на эмоциях. Предполагается, что он передал профессиональным трейдерам «БКС» свои накопления, чтобы приумножить капитал, но, видимо, потерпел неудачу и разорился. Компания также выдает кредиты под залог недвижимости.