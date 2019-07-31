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Неисправный SSJ 100 экстренно сел в Самаре 

News.ru + ещё 3 45 минут назад
Самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс А4333 Краснодар — Тюмень, экстренно приземлился в самарском аэропорту Курумоч.
По неподтверждённым данным, причиной посадки стала поломка левого двигателя воздушного судна, пострадавших нет, передаёт CityTraffic.
Как писал News.ru ранее, при выполнении маршрута из Южной Кореи во Владивосток у лайнера Sukhoi Superjet 100 треснул верхний слой лобового стекла, рассказали в обслуживающей лайнер компании «Якутия». В самолёте находились 69 пассажиров, включая одного ребёнка. В результате инцидента никто не пострадал.
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