Климат и шведский стол: почему россияне умирают в Анталье

Вчера генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что десятки россиян скончались на этом турецком курорте с начала года. Среди распространенных причин смертей соотечественников дипломат упомянул проблемы с сердцем и несчастные случаи по причине алкогольного опьянения, невнимательности на воде и беспечности на экскурсиях.

«Среди рисков для безопасного отдыха также можно назвать шведский стол и турпакет all inclusive», — отметил Александр Осауленко.

По его словам, россияне умирают в Анталье по множеству причин, однако основных две — экстремальные климатические условия и незнание своих физических возможностей.

Директор ассоциации «Турпомощь» добавил, что гибель в Анталье сразу десятков граждан России не должна удивлять — там туристов из РФ вчетверо больше, чем в любой стране. Популярность курорта Осауленко объяснил большим ценовым выбором.