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Климат и шведский стол: почему россияне умирают в Анталье 

Рамблер 11 минут назад
Фото: Diego Cupolo/ ТАСС
Россиян в Анталье убивает незнание своих возможностей, экстремальный климат, шведский стол и система «Все включено». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК заявил директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.
Вчера генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что десятки россиян скончались на этом турецком курорте с начала года. Среди распространенных причин смертей соотечественников дипломат упомянул проблемы с сердцем и несчастные случаи по причине алкогольного опьянения, невнимательности на воде и беспечности на экскурсиях.
«Среди рисков для безопасного отдыха также можно назвать шведский стол и турпакет all inclusive», — отметил Александр Осауленко.
По его словам, россияне умирают в Анталье по множеству причин, однако основных две — экстремальные климатические условия и незнание своих физических возможностей.
Директор ассоциации «Турпомощь» добавил, что гибель в Анталье сразу десятков граждан России не должна удивлять — там туристов из РФ вчетверо больше, чем в любой стране. Популярность курорта Осауленко объяснил большим ценовым выбором.
Комментарии4
Происшествия , Григорий Березкин , Олег Рогоза , Александр Осауленко , РБК , Анталья
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