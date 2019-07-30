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Пьяный боец ВСУ отправился налаживать отношения с ДНР и подорвался на мине 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В результате подрыва на мине боец ВСУ получил ранение ноги, которое привело к ампутации.
Боец ВСУ в состоянии алкогольного опьянения подорвался на мине, отправившись в сторону позиций Народной милиции ДНР, чтобы договориться о мире. С таким сообщением выступил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
«После распития двух бутылок водки между ними завязался разговор о необходимости окончания боевых действий между украинцами и восстановления целостности Украины мирным путем», — отметил он.
По словам Безсонова, один из участников инцидента отправился за дополнительным алкоголем, в то время как второй пошел в сторону позиции НМ ДНР.
«Сделав несколько шагов, наступил на установленную ранее саперами батальона противопехотную мину ПМН», — отметил он в своем выступлении на YouTube.
Вместе с тем Безсонов добавил, что в результате подрыва на мине боец ВСУ получил ранение ноги, которое привело к ампутации.
Накануне на Украине были задержаны 19 бойцов ВСУ в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Все они были из одной танковой бригады.
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Происшествия , Даниил Безсонов
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