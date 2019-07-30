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Брокерскую контору в Петербурге атаковал клиент с топором 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Петербурге неизвестный напал на сотрудников финансовой организации, два человека попали в больницу с разными травмами, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в одном из офисных помещений бизнес-центра на площади Конституции, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
«По предварительным данным, мужчина пришел в офис одного из финансовых учреждений, выразив недовольство о качестве предоставленных ему услуг. В результате конфликта предметом, похожим на топор, злоумышленник нанес телесные повреждения двум сотрудникам указанной организации. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы», — уточнили в ГУМВД.
Личность нападавшего установлена, полицейские ведут розыск подозреваемого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В результате нападения двое пострадавших получили рубленые и резаные раны один из которых якобы умер по дороге в больницу, уточняет «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, нападавший явился в фирму не только с топором, но и с ножом, а само происшествие произошло в бизнес-центре «Лидер».
Издание также уточняет, что нападение было совершено на сотрудников компании, предоставлявшей брокерские и кредитные услуги.
В начале июня неизвестный с ножом и топором атаковал мэрию Южно-Сахалинска, пострадал один сотрудник.
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Происшествия , МВД , Фонтанка.Ру , РИА Новости , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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