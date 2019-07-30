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Скандального прокурора ЯНАО проверяет СК 

Рамблер 56 минут назад
Фото: ТАСС
Скандального прокурора Александра Герасименко проверяет спецкомиссия Следственного комитета России.
Герасименко — прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа и герой десятков журналистских расследований. Среди прочего его подозревали в крышевании офшорно-монопольной переправы через реку Пур, через которую могли проходить миллиарды рублей, а также в беззаконном уничтожении альтернативного моста.
Альтернативную переправу для региона построил бизнесмен Олег Ситников в попытке снизить стоимость услуг за переезд на левый берег Пура. После этого он столкнулся с настоящей атакой, в которой поучаствовали ГИБДД, полиция, прокуратура, судебные приставы и разномастные чиновники.
Так, полицейские и прокуроры провели в компаниях Ситникова около двух тысяч проверок и обысков, приставы арестовали и затопили несколько секций его моста, чиновники нашли в местах стыковки сооружения с берегами, промзоне, рекреационные зоны, на которых строительство запрещено, а ГАИ изменила дорожные знаки, запретив таким образом поворот в сторону нового моста, и блокировала подъезды к нему. В итоге весной 2017 года мост был уничтожен.
При этом предпринимателя трижды пытались убить, однако прокуратура не допросила даже владельца офшорно-монопольной переправы по фамилии Соловьев — главного, по мнению журналистов, подозреваемого.
— Если факт незаконных согласованных действий различных должностных лиц подтвердится, они могут быть привлечены к реальной уголовной ответственности, — поясняет доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юрфака МГУ Дмитрий Чекулаев.
Теперь прокурор ЯНАО Александр Герасименко проверяется на совершение преступлений по несколькими уголовным статьям, включая «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
Комментарии1
Происшествия , Олег Ситников , Александр Герасименко , МГУ , Генпрокуратура РФ , СКР , ГИБДД , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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