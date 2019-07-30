В Анталье скончались десятки россиян

По его словам, граждане России умирают на турецком курорте в результате инсультов, инфарктов, сердечных приступов, несчастных случаев из-за невнимательности на воде, беспечности на экскурсиях и по причине алкогольного опьянения.

«Призываем граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких», — обратился дипломат к соотечественникам.

Рогоза рекомендовал россиянам незамедлительно при возникновении такой необходимости обращаться за помощью к персоналу отеля или представителям туристического оператора, в страховую компанию или консульство.