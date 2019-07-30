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В Анталье скончались десятки россиян 

Рамблер + ещё 24 32 минуты назад
Десятки россиян скончались в Анталье за семь неполных месяцев 2019 года, рассказал РИА Новости генеральный консул РФ там Олег Рогоза.
По его словам, граждане России умирают на турецком курорте в результате инсультов, инфарктов, сердечных приступов, несчастных случаев из-за невнимательности на воде, беспечности на экскурсиях и по причине алкогольного опьянения.
«Призываем граждан быть предельно внимательными и чуткими к своему здоровью и здоровью своих родных и близких», — обратился дипломат к соотечественникам.
Рогоза рекомендовал россиянам незамедлительно при возникновении такой необходимости обращаться за помощью к персоналу отеля или представителям туристического оператора, в страховую компанию или консульство.
«Хотел бы заострить внимание на заботе о детях», — добавил он, призвав родителей никогда не упускать своих детей из виду.
Происшествия , Видео , Олег Рогоза , РИА Новости , Анталья
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