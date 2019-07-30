При взрыве в Афганистане погибли трое детей

По меньшей мере три ребенка погибли и еще 23 человека пострадали в результате взрыва в Афганистане , сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел во вторник в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как сообщили в пресс-службе местного правительства, установленное на мотоцикле самодельное взрывное устройство было приведено в действие в многолюдном месте.

По данным агентства, среди пострадавших шесть детей. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.