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При взрыве в Афганистане погибли трое детей 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Фото: Reuters
По меньшей мере три ребенка погибли и еще 23 человека пострадали в результате взрыва в Афганистане, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел во вторник в провинции Кандагар на юге Афганистана. Как сообщили в пресс-службе местного правительства, установленное на мотоцикле самодельное взрывное устройство было приведено в действие в многолюдном месте.
По данным агентства, среди пострадавших шесть детей. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
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Происшествия , В мире , Khaama Press , Афганистан
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