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Мосгорсуд оставил Навального в спецприемнике до конца августа 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд признал законным административный арест до конца августа Алексея Навального за повторное нарушение порядка проведения митинга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Симоновский суд Москвы 25 июля признал виновным Навального в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и арестовал его на 30 суток.
"Решение Симоновского районного суда города Москвы от 25 июля оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения", — огласил судья.
В понедельник Навального выписали из 64 городской больницы, куда он был доставлен из спецприемника в воскресенье утром. Адвокат Ольга Михайлова на заседании заявила ходатайство о приобщении выписного эпикриза Навального, в котором был указан диагноз "крапивница обоих век".
Согласно ранее озвученному в Симоновском суде протоколу, Навальный дважды призывал граждан принять участие в несогласованном публичном мероприятии 27 июля: 20 июля на согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова и позже на своей странице в Facebook. Вину во вменяемом правонарушении Навальный тогда не признал, отмечая, что не призывал людей выходить на акцию, а лишь предложил кандидатам в депутаты провести встречу с избирателями в указанный день.
До этого Навальный призывал сторонников выйти на несогласованную протестную акцию 27 июля к зданию мэрии Москвы, чтобы оспорить отказ в регистрации его сторонников в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Речь идет о сотрудниках ФБК Навального — Любови Соболь и Иване Жданове.
В начале июля Навальный уже отсидел в спецприемнике по этой же статье КоАП 10 дней за участие в несанкционированной акции в защиту журналиста Ивана Голунова 12 июня.
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Комментарии
Происшествия , Иван Голунов , Алексей Навальный , Иван Жданов , Ольга Михайлова , Любовь Соболь , Мосгордума , Мосгорсуд , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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