Экс-замглавы ФСИН узнал срок

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Бывшего замглавы ФСИН приговорили к семи годам колонии 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Бывший замглавы ФСИН Олег Коршунов признан виновным в хищении более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви арестантам.
Как сообщает ТАСС, экс-замглавы ведомства приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в 900 тысяч рублей.
Отметим, прокуратура просила для Коршунова 9 лет. В СПЧ не поверили искренности намерения ФСИН улучшить положение в СИЗО Ранее другой фигурант дела, генеральный директор ООО Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян получил 3,5 года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Он пошёл на сделку со следствием.
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Происшествия , Видео , Олег Коршунов , Генпрокуратура РФ , Совет по правам человека , ФСИН
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