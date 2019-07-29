Экс-замглавы ФСИН узнал срок

Бывшего замглавы ФСИН приговорили к семи годам колонии

Бывший замглавы ФСИН Олег Коршунов признан виновным в хищении более 263 миллионов рублей бюджетных средств, предназначенных для закупки обуви арестантам.

Как сообщает ТАСС, экс-замглавы ведомства приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу в 900 тысяч рублей.