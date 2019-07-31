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В горах Северной Осетии спасли группу ивановских альпинистов 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спасатели спустили со склона горы Галдор в Северной Осетии группу альпинистов из Ивановской области, в числе которых было двое пострадавших, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.
В понедельник ведомство сообщило, что группа из четырех альпинистов, совершавших восхождение на гору Галдор, возвращалась с маршрута, когда при спуске двое из них получили травмы, что вынудило группу остановиться. На место происшествия была направлена группа спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.
"К работам была привлечена авиация МЧС России. С ее помощью сегодня один из пострадавших, получивший наиболее серьезную травму, был доставлен во Владикавказ, где спасатели передали его сотрудникам медицины катастроф. Его состояние специалисты расценивают как стабильное. Еще один пострадавший, получивший порезы руки, и двое участников группы от медицинской помощи отказались", — говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что спасательные работы проводились в довольно сложных условиях, маршрут, по которому осуществлялся спуск, был достаточно опасным.
"Эвакуация происходила при помощи альпинистского снаряжения по камнепадоопасным кулуарам. В этих условиях приходилось транспортировать в горизонтальном положении в специальных носилках", — добавили в МЧС.
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Происшествия , МЧС , Ивановская Область , Республика Северная Осетия — Алания
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