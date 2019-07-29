Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС прокомментировали высказывание о том, что тушить леса в Сибири — невыгодно 

Аргументы Недели + ещё 1 1 час назад
Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян прокомментировал заявление губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что тушить лесные пожары в Сибири экономически невыгодно для страны.
Российский губернатор назвал бессмысленной борьбу с лесными пожарами
Чуприян подчеркнул, что тушение пожаров в любом случае оказывается убыточным, однако не стоит отказывать в помощи, если население буквально задыхается из-за дыма, передаёт РИА Новости.
«Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена», — высказал свою точку зрения Чуприян.
Он отметил, что наиболее эффективным будет тушение пожаров при помощи авиации и наземных групп.
Аргументы Недели: последние новости
Мужчина столкнул ребенка под поезд в Германии Самолет упал на автостраду в северной части Италии Видео: на авиашоу в Висконсине загорелся самолет ВВС США
Происшествия , Видео , Пожары , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: за Крымский мост требуют санкций12
Экс-замглавы ФСИН получил срок
Порошенко покинул Украину104
В США назвали первого заказчика С-50051
Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы27
Видео
03:19
Губернатор отказал жителям в сигаретах после паводка
Общество
03:57
В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров
Происшествия Пожары
00:27
В США назвали первого заказчика С-500
Армия Оружие
03:38
Порошенко покинул Украину
Ближний Восток В мире
03:57
Дым от сибирских пожаров может дойти до Москвы
Происшествия Катастрофы
01:45
Загорелся транспортник ВВС США
Происшествия Пожары
00:20
Помпео прокомментировал акции протеста в России
В мире США
02:09
Появились новые подробности убийства блогерши
Происшествия
23:27
США попросили Путина о помощи
Политика США
01:49
«Дело чести»: скандальный генерал ответил Зеленскому
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение