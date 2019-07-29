В МЧС ответили на слова о бесполезности тушения пожаров

В МЧС прокомментировали высказывание о том, что тушить леса в Сибири — невыгодно

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян прокомментировал заявление губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что тушить лесные пожары в Сибири экономически невыгодно для страны.

Чуприян подчеркнул, что тушение пожаров в любом случае оказывается убыточным, однако не стоит отказывать в помощи, если население буквально задыхается из-за дыма, передаёт РИА Новости.

«Мне кажется, что здесь никакие экономические доводы не могут повлиять на то, чтобы помощь была получена», — высказал свою точку зрения Чуприян.

Он отметил, что наиболее эффективным будет тушение пожаров при помощи авиации и наземных групп.