Власти Москвы сочли незаконной постройку клуба из расследования Голунова

Незаконной признали московские власти конструкцию клуба Soho, от доли в котором избавился фигурант расследования журналиста Ивана Голунова . В перспективе будет рассмотрен вопрос о сносе объекта на крыше Трёхгорной мануфактуры.

Размещение веранды клуба Soho Rooms на здании Трёхгорной мануфактуры 1900 года постройки в Большом Саввинском переулке признала нарушением Государственная инспекция по недвижимости Москвы , пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Веранда, установленная на основании распоряжения Центрального административного округа Москвы и включённая в схему размещения сезонных летних кафе, «не соответствует утвержденному архитектурно-художественному решению».

Демонтаж сезонного кафе по вышеуказанному адресу возможен после принятия решения Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка правительства Москвы, — говорится в ответе главы инспекции Ивана Боброва председателю правления Республиканского юридического общества Александру Хаминскому

Ранее от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки. Он является племянником первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, а также сыном тесно связанных со столичным рынком ритуальных услуг Льва и Анастасии Мазараки.

Мазараки-младший перестал быть владельцем компаний «Джуби» и «Джиэфси», которые арендуют площадку более 3,2 тысячи кв. м в Трёхгорной мануфактуре 15 июля.

В расследовании Голунова отмечалось, что в клубах Soho нередко проводили время члены семьи Мазараки, а также их бизнес-партнеры и друзья, в том числе директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов , помощник главы УФСБ по Москве подполковник Марат Медоев и его родственники.

По данным «Медузы», в середине июля 2019 года Егор Мазараки полностью избавился от других бизнес-активов в России.