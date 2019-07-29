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Власти Москвы сочли незаконной постройку клуба из расследования Голунова 

News.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Незаконной признали московские власти конструкцию клуба Soho, от доли в котором избавился фигурант расследования журналиста Ивана Голунова. В перспективе будет рассмотрен вопрос о сносе объекта на крыше Трёхгорной мануфактуры.
Размещение веранды клуба Soho Rooms на здании Трёхгорной мануфактуры 1900 года постройки в Большом Саввинском переулке признала нарушением Государственная инспекция по недвижимости Москвы, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Веранда, установленная на основании распоряжения Центрального административного округа Москвы и включённая в схему размещения сезонных летних кафе, «не соответствует утвержденному архитектурно-художественному решению».
Демонтаж сезонного кафе по вышеуказанному адресу возможен после принятия решения Межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка правительства Москвы, — говорится в ответе главы инспекции Ивана Боброва председателю правления Республиканского юридического общества Александру Хаминскому.
Ранее от своей доли в клубах Soho Family избавился фигурант расследования корреспондента «Медузы» Ивана Голунова о похоронном бизнесе 19-летний Егор Мазараки. Он является племянником первого замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, а также сыном тесно связанных со столичным рынком ритуальных услуг Льва и Анастасии Мазараки.
Мазараки-младший перестал быть владельцем компаний «Джуби» и «Джиэфси», которые арендуют площадку более 3,2 тысячи кв. м в Трёхгорной мануфактуре 15 июля.
В расследовании Голунова отмечалось, что в клубах Soho нередко проводили время члены семьи Мазараки, а также их бизнес-партнеры и друзья, в том числе директор ГБУ «Ритуал» Артем Екимов, помощник главы УФСБ по Москве подполковник Марат Медоев и его родственники.
По данным «Медузы», в середине июля 2019 года Егор Мазараки полностью избавился от других бизнес-активов в России.
Как писал News.ru, ранее к дисциплинарной ответственности после дела Ивана Голунова привлечён начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов. До этого стали известны новые подробности нашумевшего дела корреспондента «Медузы», «заказ» на которого мог поступить из ФСБ.
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Комментарии
Происшествия , Артем Екимов , Юрий Титов , Григорий Березкин , Иван Голунов , Иван Бобров , Александр Хаминский , ФСБ , Правительство Москвы , МВД , Москва
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