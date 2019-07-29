Из-за лесных пожаров на территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии введен режим чрезвычайной ситуации. Общая площадь возгорания в регионе составляет 1 млн 603 тыс. га.
Что произошло
На территории Сибири бушуют лесные пожары. Первые случаи возгорания в регионе наблюдались еще в середине мая. Общая площадь пожаров составляет 1 млн 603 тыс. га, зафиксировано 232 очага возгорания. Наиболее сложная обстановка отмечается в Иркутской области (137 пожаров) и Красноярском крае (94).
Общая площадь лесных пожаров в Красноярском крае составляет 985 тыс. га. Пожары действуют в Эвенкии, Таймыре, Енисейском, Богучанском, Кежемском и Абанском районах.
В соседней с краем Иркутской области горит порядка 600 тыс. га леса. Еще 85 очагов на площади 522 тыс. 807 га действуют в зоне космического мониторинга в труднодоступной местности, где их тушение считается нецелесообразным. Всего лес горит в 11 районах области. В зоне задымления находятся 15 населенных пунктов в четырех районах.
На территорию большей части пожаров невозможно доставить тяжелую технику.
Как пожары влияют на жителей региона
В зоне задымления оказалось порядка 500 населенных пунктов в более чем 20 регионах России. Дымка сохраняется в Иркутской области, Алтайском крае и Бурятии.
"Дым распространяется на тысячи километров, качество жизни резко ухудшается, даже в городах возросло количество обратившихся за медицинской помощью, закрывались или меняли режим работы аэропорты, происходил сбой в расписании вылетов", — рассказал замглавы МЧС Александр Чуприян.
Как тушат пожары
Для борьбы с пожарами привлекли более 3 тыс. человек, 500 единиц наземной техники и 60 единиц авиатехники. При этом МЧС в ближайшее время планирует увеличить группировку по тушению.
Речь идет о Рослесхозе, силах субъектов РФ и МЧС. Спасатели намерены усиливать как наземную, так и воздушную группировки, составляются планы применения авиации, пожарных и спасателей.
Из-за чего начались возгорания
Как отметили в Рослесхозе, причиной пожаров являются погодные аномалии — высокая температура и отсутствие осадков, сухие грозы и малый снежный покров в зимний период.
Синоптики не прогнозируют улучшения погодных условий. По данным Росгидромета, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в большинстве городов РФ нет.
Какие еще принимались меры
Жители сибирских регионов стали собирать в интернете подписи под петицией, призывающей правительство ввести режим ЧС федерального уровня на всей территории Сибири и немедленно начать активные действия по тушению лесных пожаров.
Позже режим ЧС ввели на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в некоторых районах Забайкальского края, Бурятии и Якутии.
Первый замглавы МЧС Александр Чуприян подтвердил, что лесные п