Полезен следствию: осужден раскрывший коррупцию в ФСБ полковник

Военный суд приговорил полковника ФСБ Михаила Горбатова к 4,5 годам колонии за крупное мошенничество. Совместно с двумя фигурантами дела осужденный вымогал деньги у владельца ломбарда, запугивая его проверками со стороны ФСБ. В СИЗО полковник признал вину и стал сотрудничать со следствием. По сообщению СМИ, Горбатов предоставил компромат на коллег из спецслужбы, раскрыв деятельность ОПГ, в которую входили бывшие и действующие сотрудники ФСБ.

Москве осужден экс-начальник департамента администрации президента России , офицер ФСБ Михаил Горбатов. 235-й гарнизонный военный суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и двух попытках совершить такое же преступление. Обвиняемого приговорили к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 250 тыс. руб. В течение двух лет ему запрещено занимать властные, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на государственной и муниципальной службе, а также в органах местного самоуправления. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, дело Горбатова рассматривалось в особом порядке. Его адвокаты не стали обсуждать приговор, отметив, что пока он не вступил в законную силу.

Расследованием занимались сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ . Как установило следствие, первый эпизод мошенничества Горбатов совершил в январе 2017 года, будучи старшим оперуполномоченным 11-го отдела управления «К» ФСБ, занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере.

Вместе с сообщниками он обманным путем смог получить у владельца ломбарда деньги за «возвращение» изъятых у него ценностей.

В конце 2016 года московские правоохранители в рамках некоего уголовного дела провели обыски в одном из ломбардов и изъяли ценности в качестве вещественных доказательств. Хозяин ломбарда, не имевший прямого отношения к этому уголовному делу, решил вернуть себе изъятые вещи и обратился за помощью к своему давнему клиенту Арно Ходжояну, у которого были связи с правоохранительных органах

Ходжоян пообещал вернуть изъятые ценности за $100 тыс. и привлек к переговорам сначала бывшего сотрудника ФСБ Владимира Коробкова, а затем и действующего работника ведомства Михаила Горбатова. Именно полковник Горбатов руководил мошеннической операцией, считает следствие. Хозяину ломбарда вскоре вернули ценности без вмешательства Горбатова и его сообщников — бизнесмен выплатил им обещанные $100 тыс. Годом позже мошенники решили провернуть еще одну «операцию» с той же жертвой.

Весной 2018 года Ходжоян сообщил владельцу ломбарда, что ФСБ подозревает его в финансировании терроризма и планирует проверить его коммерческую деятельность. К этому времени Горбатов занимал должность начальника контрольно-инспекторского департамента управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан. Как полагает следствие, воспользовавшись сохранившимися связями в управлении «К» ФСБ, полковник организовал отправление в ломбард официального «запроса с требованием представить копии регистрационных документов и иных сведений о ее хозяйственной деятельности».

После получения этого документа ростовщик вновь обратился к старому приятелю за помощью. Ходжоян потребовал $300 тыс. за «нейтрализацию угрозы». Бизнесмен согласился, после чего написал заявление в ФСБ, после чего в конце мая прошлого года всех троих мошенников задержали.

Сначала фигуранты дела свою виновность отрицали, однако после восьми месяцев нахождения в СИЗО Арно Ходжоян раскаялся, признал вину в двух эпизодах мошенничества и попросил рассмотреть его дело в особом судебном порядке.

Хамовнический райсуд Москвы приговорил обвиняемого к пяти годам заключения условно.

В январе этого года Владимир Коробков дал «развернутые показания о роли в преступлении всех членов группы» и был переведен по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест.

Горбатов понял, что уже не может рассказать следствию никакую новую информацию по своему уголовному делу. и предложил следствию раскрыть данные о других известных ему преступлениях в обмен на смягчение приговора.

Сначала полковник рассказал о еще одном эпизоде мошенничества, в котором участвовал он сам и Коробков. После проверки информации последнего вновь арестовали, сейчас он дожидается в СИЗО окончания расследования.

Горбатов продолжил сотрудничать со следствием. Источники «Коммерсанта» утверждают, что именно благодаря показаниям полковника удалось раскрыть ряд коррупционных схем, совершенных организованной преступной группой бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ. В ее состав входили в том числе бывший замначальника управления «К» Дмитрий Фролов , его подчиненный Андрей Васильев , а также начальник 2-го банковского отдела управления «К» Кирилл Черкалин . У последнего в мае этого года в ходе обысков правоохранители обнаружили на квартирах деньги в различных валютах и ценности на общую сумму 11 млрд руб.

Сейчас всех троих обвиняют в получении мошенническим путем акций на 450 млн руб. у столичного застройщика, а полковника Черкалина — также во взяточничестве.