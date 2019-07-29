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В горах Киргизии пропал российский генерал МВД 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
На пике Ленина в горах Киргизии пропал российский альпинист. В настоящее время ведутся его поиски. По предварительным данным, пропавшим может оказаться генерал-майор центрального аппарата МВД. Источник в МВД сообщил «360» о том, что ФИО пропавшего альпиниста полностью совпадает с данными генерал-майора.
По данным источника, генерал-майор уже трижды совершал восхождение на гору Эльбрус.
«Гражданин России И. И. 1974 года рождения совершал спуск с пика Ленина и на высоте в пять тысяч метров перестал выходить на связь», сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС республики.
28 июля на место пропажи альпиниста были отправлены шесть спасателей. В настоящее время поиски продолжаются. По данным МЧС, возможно привлечение нескольких других групп спасателей, которые сейчас находятся недалеко от места исчезновения альпиниста.
Пик Ленина достигает 7134 метра в высоту. В Центральной Азии он является одним их наиболее посещаемых маршрутов для восхождения альпинистов.
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Комментарии5
Происшествия , МЧС , МВД , РИА Новости , Кыргызстан
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