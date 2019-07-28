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На газопроводе в Коми произошёл пожар 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
На газопроводе в Коми произошёл разрыв трубы и возгорание газа, никто не пострадал.
«28 июля в 14:00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 (ДЗО ПАО "Газпром" — ООО «Газпром трансгаз Ухта») в 40 километрах от компрессорной станции «Вуктыльская» произошел разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.
Пострадавших нет, снижения поставок потребителям нет.
Ведутся аварийно-восстановительные работы на повреждённом участке.
В марте сообщалось, что на газопроводе в ХМАО произошло возгорание.
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Происшествия , Пожары , Газпром , Минэнерго , РИА Новости , Вуктыл , Республика Коми
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