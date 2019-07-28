На газопроводе в Коми произошёл пожар

На газопроводе в Коми произошёл разрыв трубы и возгорание газа, никто не пострадал.

«28 июля в 14:00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 (ДЗО ПАО "Газпром" — ООО «Газпром трансгаз Ухта») в 40 километрах от компрессорной станции «Вуктыльская» произошел разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.

Пострадавших нет, снижения поставок потребителям нет.

Ведутся аварийно-восстановительные работы на повреждённом участке.

В марте сообщалось, что на газопроводе в ХМАО произошло возгорание.