На газопроводе в Коми произошёл пожар 

На газопроводе в Коми произошёл разрыв трубы и возгорание газа, никто не пострадал.
«28 июля в 14:00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 (ДЗО ПАО "Газпром" — ООО «Газпром трансгаз Ухта») в 40 километрах от компрессорной станции «Вуктыльская» произошел разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.
Пострадавших нет, снижения поставок потребителям нет.
Ведутся аварийно-восстановительные работы на повреждённом участке.
В марте сообщалось, что на газопроводе в ХМАО произошло возгорание.