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Взрыв газа произошел в строящемся доме в Якутске 

360tv.ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха/ 360tv.ru
Хлопок газа произошел во время строительных работ в одном из многоквартирных домов города Якутска. В результате взрыва пострадал рабочий, его госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Саха.
Инцидент произошел 28 июля на улице Автодорожная. В строящемся и пока не жилом доме мужчина занимался ремонтными работами, но в какой-то момент взорвался газ. Рабочий получил травмы и был доставлен в больницу Якутска.
На место взрыва приехали пожарные и специалисты скорой помощи, всего было задействовано 15 человек и 4 единицы техники. На кадрах видно, что на одном из этажей здания сильно повреждена стена и выбиты окна.
На данный момент устанавливаются все детали и причины произошедшего. Очевидцы опубликовали в Сети видео, исходя из которого можно сделать вывод о том, что хлопок произошел на шестом этаже дома, который находится на строительной площадке.
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