Неизвестные открыли стрельбу в парке Нью-Йорка. Один человек убит, 11 ранены

Популярный нью-йоркский фестиваль уже подходил к концу, когда в районе Бруклин раздались выстрелы. В результате нападения погиб человек, еще 11 гостей фестиваля пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Трагедия произошла в субботу, 27 июля. В эти выходные в жилом районе Браунсвилл проходил ежегодный фестиваль Old Timers Event. Бывшие жители окрестностей и новые местные таланты выступали со своей музыкальной программой. Мероприятие посетили тысячи нью-йоркцев.

Фестиваль почти завершился, когда на одной из детских площадок парка, где проходило торжество, раздались выстрелы.

«Было много людей, которые просто отдыхали и хорошо проводили время. Затем, когда раздались выстрелы, мы все побежали. Я бежал так быстро, как только мог, подальше от всех. Я думал, что меня застрелят», — рассказал очевидец событий Касим Коллинз.

В результате нападения 38-летний мужчина погиб от пулевого ранения в голову. Пострадали 11 человек в возрасте от 21 до 55 лет — шесть мужчин и пять женщин. К полудню следующего дня из больницы выписали шестерых, один пострадавший по-прежнему находится в критическом состоянии.

Полиция никого не арестовала по факту произошедшего, однако у стражей порядка есть двое подозреваемых. Расследование инцидента продолжается.