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Неизвестные открыли стрельбу в парке Нью-Йорка. Один человек убит, 11 ранены 

360tv.ru + ещё 22 1 час назад
Фото: EPA
Популярный нью-йоркский фестиваль уже подходил к концу, когда в районе Бруклин раздались выстрелы. В результате нападения погиб человек, еще 11 гостей фестиваля пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Трагедия произошла в субботу, 27 июля. В эти выходные в жилом районе Браунсвилл проходил ежегодный фестиваль Old Timers Event. Бывшие жители окрестностей и новые местные таланты выступали со своей музыкальной программой. Мероприятие посетили тысячи нью-йоркцев.
Фестиваль почти завершился, когда на одной из детских площадок парка, где проходило торжество, раздались выстрелы.
«Было много людей, которые просто отдыхали и хорошо проводили время. Затем, когда раздались выстрелы, мы все побежали. Я бежал так быстро, как только мог, подальше от всех. Я думал, что меня застрелят», — рассказал очевидец событий Касим Коллинз.
В результате нападения 38-летний мужчина погиб от пулевого ранения в голову. Пострадали 11 человек в возрасте от 21 до 55 лет — шесть мужчин и пять женщин. К полудню следующего дня из больницы выписали шестерых, один пострадавший по-прежнему находится в критическом состоянии.
Полиция никого не арестовала по факту произошедшего, однако у стражей порядка есть двое подозреваемых. Расследование инцидента продолжается.
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Происшествия , Бруклин , Нью-Йорк
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