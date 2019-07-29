Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 31 56 минут назад
Фото: Reuters
Ливийский журналист Абдулькадер Ассад рассказал, при каких обстоятельствах в Ливии погиб пилот украинского транспортного самолета Ил-76.
По имеющимся у журналиста сведениям, пилот украинского Ил-76, уничтоженного в Ливии, погиб, пытаясь спасти бортовые документы, сообщает интернет-издание «Страна.ua».
«Украинец пытался спасти бортовые документы, но погиб», — сказал Ассад.
По данным издания, погибший Владимир Бухальский был летчиком-контрактником из Мелитополя, военным пенсионером, одним из самых опытных летчиков 25-й бригады транспортной авиации ВСУ, занимал должность заместителя командира соединения.
Бухальский закончил Тамбовское авиационное училище, служил в Запорожье, откуда 20 лет назад перевелся в Мелитополь. Участвовал в эвакуации украинских граждан из Ливии и Сирии.
Напомним, ранее появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии. По неподтвержденным данным, уничтоженные самолеты Ил-76ТД якобы были зафрахтованы Объединенными Арабскими Эмиратами и перевозили из Турции запрещенное к поставке в Ливию оружие.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
По факту обнаружения в Москве чемодана с телом популярной в Instagram девушки завели дело Лифт с пассажирами упал с 9 этажа в Петербурге Сотрудники «Холдоми» пожаловались на травлю после пожара в лагере
Комментарии59
Происшествия , Армия , Оружие , Ливия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как изменится жизнь россиян с августа111
Партия Зеленского перекроит Украину354
«Большая потеря». В Китае сожалеют об утрате Сахалина290
Правительство сможет ограничивать конкуренцию2
На границе Армении с Азербайджаном погиб военный2
Видео
03:19
«Здесь всё принадлежит Китаю»
Общество
01:00
Галкин напугал Пугачеву своей выходкой
Шоу-бизнес
00:57
Сотрудники сгоревшего лагеря пожаловались на травлю
Происшествия Общество
01:56
Стал известен груз уничтоженных украинских Ил-76
Оружие Армия
01:45
Сын Алибасова сбежал с 20-ю миллионами
Шоу-бизнес
02:09
Стало известно о роскошной жизни убитой блогерши
Происшествия
00:20
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Общество
03:16
Октябрь наступит в июле
Погода Общество
00:20
Соловьев отреагировал на смерть Кара-Мурзы
Общество
04:23
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение