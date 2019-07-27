Дано объяснение появлению провокаций на незаконной акции в центре Москвы

«Задержанные пытались оправдаться перед своими заказчиками количеством нарушений. Чем больше задержаний, тем лучше для них», — сказала газете ВЗГЛЯД глава «Корпуса» За чистые выборы» Алена Булгакова о субботней несанкционированной протестной акции в Москве , в ходе которой были задержаны сотни человек.

Руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Корпус» За чистые выборы» Алена Булгакова назвала провокационным прошедший в центре Москвы несогласованный митинг, который перерос в столкновения с полицией. По ее оценке, организаторы не досчитались необходимой численности участников и решили провоцировать полицейских на задержание с целью «прикрыться» перед заказчиками и отчитаться о проделанной работе. При этом они поставили тех, кто откликнулся на их призывы прийти на незаконную акцию.

«Пришедшие на эту акцию мирные жители хотели поддержать кандидатов, которые просто подставили людей. То, что происходило сегодня, не поддается никакому логическому объяснению. Было очень много агрессии. Судя по тому, что я видела, эту агрессию порождали инициаторы, которые были задержаны», — рассказала Булгакова.

Она убеждена, что нарушение общественного порядка и провокации совершались с целью оказать давление на столичные власти и «дискредитировать систему в целом». «Задержанные пытались оправдаться перед своими заказчиками количеством нарушений. Чем больше задержаний, тем лучше для них. Это расшатывание ситуации и стабильности в стране. Когда люди выходят и перекрывают движение — это явно провокационные действия», — пояснила Булгакова.

В то же время она указала на грамотные действие полиции, которая специально не реагировала на многие провокации со стороны митингующих. Ранее сообщалось, что в полицию бросали куски асфальта, взрывпакеты. Также кто-то распылил слезоточивый газ, из-за чего сотрудники спецназа Росгвардии ОМОН были вынуждены надеть противогазы. Пострадали восемь росгвардейцев. «Митингующие не получали ответной реакции, когда били полицейских, кидались в них непонятными вещами», — подчеркнула собеседница.

Булгакова считает, что несмотря на произошедшее власти не должны поддаваться давлению. Если пойти на уступки и зарегистрировать всех кандидатов на предстоящих выборах в Мосгордуму , несмотря на допущенные ими нарушения, то это «может породить прецеденты».

«У нас есть буква закона, которая была нарушена, и не только избирательного закона. Все эти несогласованные митинги и провокации выходят за рамки избирательного процесса. Власть должна придерживаться принципиальной позиции, потому что тем кандидатам, которых не допустили к выборам, отказали в регистрации по юридическим основаниям. Это не дает им никакого права подставлять людей, делать провокационные вещи. Идти на диалог надо в любом случае, но уступать и регистрировать нельзя, потому что на это нет законных оснований. Почему к ним должны применяться другие нормы, нежели прописанные в законе? Такого не должно быть. Сам термин «государство» подразумевает под собой определенные законы, которые человек соблюдает. Закон для всех один и исключений быть не может. Почему те кандидаты, которым отказали в регистрации, не пошли в суд для отстаивания своих прав, а вышли на митинги? Соответственно, они не чувствуют под своей аргументацией юридической силы и той поддержки, которая позволила бы им отстоять свои права», — подытожила Алена Булгакова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в несогласованной акции в центре Москвы, по данным столичного ГУ МВД, приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них — журналисты и блогеры. За нарушения общественного порядка были задержаны 295 человек, значительная часть которых — приезжие из других городов. Людей призывали выйти на улицу кандидаты, которых не допустили к предстоящим в начале сентября выборам в Мосгордуму, а также блогер Алексей Навальный . Поводом для отказа становились фальсифицированные подписные листы и другие нарушения.

Ближе к вечеру митингующие временно перекрыли улицу Большая Дмитровка и попытались прорвать с помощью взрывпакетов оцепление в сторону мэрии в Столешниковом переулке, в котором толпа снесла несколько веранд придорожных кафе. Затем они прорвали оцепление и направились по Большой Дмитровке в сторону здания Генпрокуратуры России на Петровке. Сотрудники правоохранительных органов пытаются не допустить нарушений общественного порядка.