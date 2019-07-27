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Момент перекрытия Садового кольца участниками незаконной акции сняли на видео 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Участники незаконной акции в Москве перекрыли Садовое кольцо, момент перекрытия сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Соловьев показал провокаторов на акции протеста в Москве
На видео запечатлено, как участники несанкционированной акции в нарушение правил дорожного движения пересекли проезжую часть и остановились на дороге. Видео опубликовано в телеграм-канале Mash.
«Оппы» («оппозиция» — прим. ВЗГЛЯД) кроме многочисленных нарушений законов сегодня, также нашли лучший из возможных способов настроить против себя москвичей. Перекрыли Садовое кольцо. Что у них в голове?», — прокомментировал инцидент ведущий Владимир Соловье в своем Twitter.
Ранее участники акции перекрыли движение автотранспорта на улице Большая Дмитровка.
По данным ГУ МВД по Москве, в несогласованном мероприятии приняли участие порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них — журналисты и блогеры. За нарушения общественного порядка были задержаны 295 участников несанкционированной акции в центре Москве. Подчеркивалось, что значительная часть из них — приезжие из других городов.
Власти заранее предупредили участников несанкционированной акции 27 июля об ответственности и недопустимости нарушения закона. Мэр российской столицы Сергей Собянин подчеркивал, что порядок на акциях будет обеспечен в соответствии с законом. Градоначальник предупреждал, что, по данным правоохранителей, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.
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Происшествия , Видео , Сергей Собянин , Москва
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