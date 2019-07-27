Самолет упал в карьер в Подмосковье

В Подмосковье самолет упал в Оку. Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение в деревне Подмоклово (городской округ Серпухов). О ЧП сообщает подмосковное управление МЧС.
«В 13.20 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении
Фото с места аварии уже появились в соцсетях.
Телеграмм-канал Mash публикует видео, на котором виден искореженный корпус самолета, лежащий в воде.
По данным телеграм-канала «112», пилот и пассажирка погибли. Называется модель самолета — Lake 250.
«Lake 250 упал в карьер. По предварительным данным, пилот Максим Борисов и его спутница погибли», — сообщает «112».