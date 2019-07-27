Самолет упал в карьер в Подмосковье

«Есть пострадавшие»: легкомоторный самолет упал в Оку в Подмосковье

Подмосковье самолет упал в Оку. Легкомоторное воздушное судно потерпело крушение в деревне Подмоклово (городской округ Серпухов ). О ЧП сообщает подмосковное управление МЧС

«В 13.20 поступило сообщение о падении легкомоторного самолета. Место происшествия оцеплено сотрудниками полиции. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении

Фото с места аварии уже появились в соцсетях.

Телеграмм-канал Mash публикует видео, на котором виден искореженный корпус самолета, лежащий в воде.

По данным телеграм-канала «112», пилот и пассажирка погибли. Называется модель самолета — Lake 250.