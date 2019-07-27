Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мертвого блогера нашли в канализации в Петербурге 

Рамблер + ещё 13 38 минут назад
Фото: аккаунт Road to film в Instagram
В канализации Петербурга погибли известный блогер и сопровождавший его диггер.
В северной столице двое мужчин спустились в канализационный коллектор, чтобы снять видеофильм, и погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Тела двух мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки», — сказал источник.
Погибшие — популярный видеоблогер из Белоруссии, автор Youtube-канала «Дорога к фильму», снимающий видео в необычных местах и сопровождавший его диггер.
Около 4 утра мужчины спустились в десятиметровый магистральный коллектор. Они намеревались снять ролик. Еще один человек остался на поверхности. Он и поднял тревогу, обратившись в полицию, когда связь с блогером и диггером прервалась.
Как сообщает «Фонтанка», тела достали из колодца возле дома 15/14 по набережной реки Карповки.
В городском Водоканале заявили, что крышка люка ещё накануне была закрыта.
Не исключено, что мужчины упали с высоты или задохнулись.
Комментарии41
Происшествия , РИА Новости , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба полка «Азов» на Донбассе103
Названо число участников несогласованной акции в центре Москвы82
Митинг в Москве: Соболь задержали1273
Соловьев показал провокаторов на акции протеста в Москве23
Митинг в Москве: взрывпакеты и снесенные веранды
Видео
00:37
Стало известно, где Путин проведет выходные
Политика
00:40
Соловьев показал провокаторов на акции протеста в Москве
Общество
00:47
Митинг в Москве: Соболь задержали
Новости Москвы
00:20
Названо число участников несогласованной акции в центре Москвы
Общество
00:20
На проспекте Сахарова митинговали иногородние
Общество
00:54
Стала известна судьба полка «Азов» на Донбассе
В мире
03:18
Ситуация в Донбассе обострилась
Армия Войска
00:20
Россиян предупредили об опасности участия в митинге
Общество
01:00
«Сопляк был совсем»: Вайкуле и Пугачева обсудили публику
Шоу-бизнес
00:59
Стало известно о новом ядерном оружии Северной Кореи
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение