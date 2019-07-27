Мертвого блогера нашли в канализации в Петербурге

В канализации Петербурга погибли известный блогер и сопровождавший его диггер.

В северной столице двое мужчин спустились в канализационный коллектор, чтобы снять видеофильм, и погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Тела двух мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки», — сказал источник.

Погибшие — популярный видеоблогер из Белоруссии, автор Youtube-канала «Дорога к фильму», снимающий видео в необычных местах и сопровождавший его диггер.

Около 4 утра мужчины спустились в десятиметровый магистральный коллектор. Они намеревались снять ролик. Еще один человек остался на поверхности. Он и поднял тревогу, обратившись в полицию, когда связь с блогером и диггером прервалась.

Как сообщает «Фонтанка», тела достали из колодца возле дома 15/14 по набережной реки Карповки.

В городском Водоканале заявили, что крышка люка ещё накануне была закрыта.

Не исключено, что мужчины упали с высоты или задохнулись.