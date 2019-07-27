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Задержан экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков 

BFM.RU + ещё 13 27 июля 2019
Фото: РИА Новости
Задержан один из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Об этом в Twitter пишет его отец Геннадий Гудков.
Сам Дмитрий сообщил в телеграм-канале, что возвращался с супругой с дачи. За 5 километров от МКАД его машину остановили полицейские. Сейчас Гудкова везут в ОВД «Коптево».
Прокуратура и МВД столицы ранее предостерегли от участия в несогласованной акции в Москве 27 июля. Прокуратура отметила, что акция не согласована с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке, а выбранное организаторами место проведения мероприятия «не позволяет обеспечить безопасность его участников».
Мэр Москвы Сергей Собянин со своей стороны предупредил о возможности провокаций в связи с призывами прийти на акцию. По словам градоначальника, в городе будет обеспечен порядок в соответствии с действующим законом. А попытки ультиматумов, организации беспорядков, ни к чему хорошему не приведут.
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Комментарии
Происшествия , Геннадий Гудков , Дмитрий Гудков , Сергей Собянин , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , Госдума , Правительство Москвы , МВД
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