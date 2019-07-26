В офисе ФБК прошел обыск

«Обыск начался», — написал Жданов. Он отметил, что причины проверки пока неизвестны.

В Мосгоризбиркоме отказ объяснили ошибками в предоставленных документах и проблемами с подписями. В частности, некоторые кандидаты принесли подписи избирателей, которые уже умерли.