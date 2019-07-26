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В офисе ФБК прошел обыск 

Lenta.ru + ещё 1 42 минуты назад
Фото: @vb_voronin
Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил в своем Twitter об обыске в офисе организации.
«Обыск начался», — написал Жданов. Он отметил, что причины проверки пока неизвестны.
Как отмечает «Коммерсант», обыски также прошли у Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Алексея Соловьева и Николая Баландина. Всем им, включая Жданова, отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму.
В Мосгоризбиркоме отказ объяснили ошибками в предоставленных документах и проблемами с подписями. В частности, некоторые кандидаты принесли подписи избирателей, которые уже умерли.
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Происшествия , Николай Баландин , Алексей Соловьев , Иван Жданов , Дмитрий Гудков , Фонд борьбы с коррупцией , Мосгордума
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