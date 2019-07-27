Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родители бросили годовалую дочь на проезжей части в Казани 

ТК «Звезда» + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девочку на обочине случайно заметил проезжавший мимо водитель такси, когда осветил ее фарами.
Годовалую девочку, сидящую на корточках в одиночестве на обочине дороги, случайно обнаружил водитель такси в Казани. Мужчина высветил фарами ребенка, когда ехал по очередному вызову с клиенткой. Водитель сразу же остановился, а его пассажирка вызвала скорую и полицию.
«25 июля поступило сообщение от жительницы Казани, по словам которой на улице Назипа Жиганова возле ипподрома на проезжей части сидит малолетний ребенок, родителей нет», — цитирует РИА Новости УМВД по Казани.
Чуть позже мимо того же места проезжал местный житель, Рустем Гарифов, сделавший единственную фотографию девочки и опубликовавший взволнованный пост в Instagram.
«Сегодня мне больно, господа. Мужчины тоже плачут, если кто не знал. В темноте, на обочине дороги, там, где мало кто ездит, кто-то выбросил годовалого ребенка. И уехал. Как я там оказался, не знаю, это вообще не мой маршрут с работы домой. Руки сами поворачивали руль в нужные моменты. С девочкой все хорошо, здорова. Но нелюди среди нас», — написал Гарифов в соцсети.
Полицейским удалось отыскать родителей девочки. По словам 28-летнего главы семьи, он поссорился с женой и посадил дочку на обочину дороги. Мужчина подумал, что супруга заберет девочку и вернется домой. Однако женщина оставила дочь и ушла.
По факту инцидента составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
ТК «Звезда»: последние новости
Почти миллион гектаров: площадь лесных пожаров в Сибири растет «Кого они будут допрашивать»: что связывает задержанный NIKA SPIRIT с танкером NEYMA Люди спасаются бегством: кадры извержения мощного вулкана в Индонезии
Комментарии4
Происшествия , Общество , МВД , РИА Новости , Казань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия резко ответила Германии на вмешательство100
Трамп отказался винить Турцию за покупку С-4003
В РФ установлен исторический рекорд по безработице197
Убитую на глазах у детей россиянку уличили в «провокации»1
Украинских пограничников высмеяли в сети
Видео
03:12
Стал известен тайный план США по Украине
Украина В мире
01:16
Sohu: российские Ту-160 дали «пощечину» НАТО
Армия Оружие
01:47
Холодному лету нашлось объяснение
Погода Общество
01:49
Политолога пытались заставить целовать землю Украины
Украина Общество
00:44
Два стула. Интересы РФ и США пересеклись в Турции
Ближний Восток В мире
00:56
РВСН произвели пуск «Тополя»
Армия Оружие
10:02
Прояснена ситуация с блокированными танками из России
Армия Оружие
00:36
Пока вы не уснули: Раскрыты подробности задержания судна РФ
В мире
01:10
Кличко выступил против своего увольнения
В мире Украина
02:37
Наркотики и загулы: раскрыта страшная тайна Лолиты
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение