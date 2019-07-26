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Названы причины масштабных пожаров в Сибири 

ТК «Звезда» + ещё 21 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,3 миллиона гектаров.
Лесные пожары в Сибири охватили территорию в 2,3 миллиона гектаров.
«Причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой до +30°С и выше, ветреной погоды», — сообщается на сайте «Авиалесоохраны».
Кроме того, практически отсутствуют дожди. В Эвенкии Красноярского края, например, где большинство пожаров труднодоступные и удаленные, в течение июля выпало всего пять процентов осадков от климатической нормы.
При тушении пожаров в Красноярском крае задействовали авиапожарных Новосибирской, Томской, Тывинской баз авиационной охраны лесов.
Ранее стало известно, что смог достиг Татарстана. Однако пока превышения норм предельно допустимой концентрации веществ в Поволжье нет.
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Происшествия , Пожары , Новости Сибири , Пожар в Красноярске , Лесные пожары в Красноярском крае , Лесные пожары в Сибири
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