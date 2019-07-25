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На задержанном СБУ российском танкере проведён обыск 

RT на русском + ещё 31 24 минуты назад
Фото: ©ssu.gov.ua
Следователи СБУ провели обыск на задержанном российском танкере, а также изъяли документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы.
Как заявили в ведомстве, группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников закончили на танкере «санкционированные украинским судом следственные действия».
«Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве», — отметили там.
Ранее Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».
В ведомстве отметили, что готовится ходатайство для ареста танкера.
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Происшествия , В мире , Генпрокуратура РФ , СБУ
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