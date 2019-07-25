На задержанном СБУ российском танкере проведён обыск

Следователи СБУ провели обыск на задержанном российском танкере, а также изъяли документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы.

Как заявили в ведомстве, группа следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников закончили на танкере «санкционированные украинским судом следственные действия».

«Допрошены члены судокоманды, изъяты документы, необходимые для установления истины в производстве», — отметили там.

Ранее Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».

В ведомстве отметили, что готовится ходатайство для ареста танкера.