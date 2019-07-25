СБУ задержала российский танкер

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Украина задержала российский танкер 

Рамблер 19 минут назад
Украина задержала российский танкер, который участвовал в керченском инциденте, сообщила в фейсбуке местная Служба безопасности.
Осенью 2018 года три судна Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России и были со стрельбой задержаны погранслужбой ФСБ в Керченском проливе. Корабли и члены экипажей (24 человека) были арестованы. Морякам предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы.
В операции ФСБ участвовал танкер Neyma. Он блокировал украинские корабли в проливе. Менее часа назад Служба безопасности Украины сообщила о его задержании.
По ее сведениям, после керченского инцидента Neyma был переименован в Nika Spirit с целью сокрытия причастности танкера к произошедшему.
24 июля танкер под флагом России вошел в украинский порт Измаил. Его уникальный идентификатор, 8895528, был проверен через информационную систему Equasis. Согласно данным сервиса, Nika Spirit — бывший Neyma.
По этой причине СБУ, военная прокуратура и Госпогранслужба Украины провели на судне следственные действия — обыск, изъятие документов, допрос команды. Само судно было признано вещественным доказательством. Вскоре следствие ходатайствует о его аресте.
Следственные действия проводились в рамках начатого ранее досудебного расследования роли танкера Neyma в керченском инциденте — «акте вооруженной агрессии» со стороны России, по версии украинского следствия.
Комментарии162
Происшествия , Видео , ФСБ , СБУ
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