Арестованные за разбой сотрудники ФСБ обделили коллег

Сотрудники ФСБ России , арестованные по подозрению в разбойном нападении, поделили похищенные 136 миллионов рублей не поровну. Так, один из бойцов спецподразделения «Альфа» Роман Оболенский получил только три процента от общей суммы, то есть четыре миллиона рублей, передает РИА Новости.

В Московском окружном суде в четверг, 25 июля, Оболенский пояснил, что у него был выбор — брать деньги или не брать. По словам спецназовца, он взял и «в этом виноват».

Адвокат подозреваемого Борис Белык рассказал, что его подзащитный признал вину частично, так как не знал об обстоятельствах операции, в ходе которой были похищены средства. «Его проинструктировал [оперативник управления "К" Александр] Власов, который стоял у истоков этой операции и сказал, что нужно обеспечить безопасность. При этом Власов проинструктировал, что никакого оружия и никаких угроз. Он все указания выполнил», — уточнил адвокат.

Он добавил, что Оболенский написал заявление на имя следователя, в котором выразил готовность отдать полученные деньги.

Накануне, 24 июля «Росбалт» сообщил, что арестованные сотрудники ФСБ могли быть причастны к пропаже крупной суммы при обыске в рамках дела о хищениях средств на реконструкцию резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Вопрос о проверке этих данных может быть поднят в суде, Следственном комитете России и Военно-следственном управлении СКР.

Дмитрия Захарченко. Кроме того, подозреваемых сотрудников спецподразделений ФСБ собираются проверить на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД

Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Еще двое отправлены под домашний арест. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). По делу проверяются еще около 10 офицеров центрального аппарата ведомства. Telegram-канал Baza назвал имена двух арестованных — Роман Оболенский, служивший в «Альфе», и Дмитрий Капышкин из «Вымпела».

Потерпевшим по делу проходит некий Александр Юмаранов, получивший в долг 136 миллионов рублей по расписке. Именно эти деньги отобрали у него силовики в одном из московских банков «под видом оперативных мероприятий».