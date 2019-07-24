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Китай обвинили в гибели российских пчел 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Главная причина массовой гибели пчел в некоторых российских регионах — применение пестицидов китайского производства, заявил глава Союза пчеловодов-промышленников Таможенного союза Дмитрий Николаев, которого цитирует ТАСС.
«Гибель пчелосемей происходит каждый год, однако не такая массовая. Скачок гибели вызвали контрафактные химпрепараты, которые завозили из Китая. Они на порядок вреднее и с непредсказуемым эффектом. Европейские препараты более предсказуемы. К сожалению, многие фермеры, желая сэкономить, обращаются к контрафакту», — отметил Николаев.
По его словам, еще одной причиной стало увеличение площади посевов рапса. Это способствовало тому, что пчелы опыляли больше растений и случаи отравления учащались. Дополнительным фактором стали нарушения технологии обработки полей фермерами — те не оповещают пчеловодов и распыляют химикаты в дневное время.
В июне стало известно о случаях массового отравления и гибели пчел в 20 российских регионах. Самые тяжелые последствия наблюдались в Курской и Липецкой областях, Башкирии, Марий Эл. Россельхознадзор обвинил в проблеме Минэкономразвития, по инициативе которого в 2011 году ведомство лишилось функций по контролю за использованием пестицидов.
Правительство заявило о выплате компенсаций пострадавшим пчеловодам — из расчета 3,5 тысячи рублей на каждую погибшую пчелиную семью. Однако рассчитывать на них смогут только те, кто зарегистрировал свои пасеки, что в России случается нечасто.
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Происшествия , Дмитрий Николаев , Россельхознадзор , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС , Китай
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