Китай обвинили в гибели российских пчел

Главная причина массовой гибели пчел в некоторых российских регионах — применение пестицидов китайского производства, заявил глава Союза пчеловодов-промышленников Таможенного союза Дмитрий Николаев , которого цитирует ТАСС.

«Гибель пчелосемей происходит каждый год, однако не такая массовая. Скачок гибели вызвали контрафактные химпрепараты, которые завозили из Китая. Они на порядок вреднее и с непредсказуемым эффектом. Европейские препараты более предсказуемы. К сожалению, многие фермеры, желая сэкономить, обращаются к контрафакту», — отметил Николаев.

По его словам, еще одной причиной стало увеличение площади посевов рапса. Это способствовало тому, что пчелы опыляли больше растений и случаи отравления учащались. Дополнительным фактором стали нарушения технологии обработки полей фермерами — те не оповещают пчеловодов и распыляют химикаты в дневное время.

В июне стало известно о случаях массового отравления и гибели пчел в 20 российских регионах. Самые тяжелые последствия наблюдались в Курской и Липецкой областях, Башкирии, Марий Эл. Россельхознадзор обвинил в проблеме Минэкономразвития , по инициативе которого в 2011 году ведомство лишилось функций по контролю за использованием пестицидов.

Правительство заявило о выплате компенсаций пострадавшим пчеловодам — из расчета 3,5 тысячи рублей на каждую погибшую пчелиную семью. Однако рассчитывать на них смогут только те, кто зарегистрировал свои пасеки, что в России случается нечасто.