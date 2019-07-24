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Власти ответили на заявление об угрозе «нового Чернобыля» в Приангарье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Usolie.Info
Власти Иркутской области не могут ликвидировать загрязнение на заводе "Усольехимпром", поскольку не обладают необходимыми полномочиями, говорится в заявлении регионального правительства.
Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что "Усольехимпром" нуждается в рекультивации. В противном случае ситуация на заводе может спровоцировать глобальную экологическую катастрофу, сопоставимую с аварией на Чернобыльской АЭС.
В правительстве Иркутской области заявили, что направили соответствующий запрос в Минприроды России. Власти отметили, что просили включить меры по ликвидации цеха ртутного электролиза в федеральный проект "Чистая страна" на 2019-2021 годы в рамках национального проекта "Экология". Однако в ведомстве ответили, что готовы выделить средства только после того, как региональные власти уточнят необходимую для проведения работ сумму.
В сообщении указывается, что правительство Иркутской области дважды направляло материалы для включения предприятия в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, но получало отказ, поскольку процедура банкротства ООО "Усольехимпром" еще не завершена.
В правительстве признали, что ситуация на предприятии действительно очень серьезная, однако заявили о некорректности сравнений с ЧАЭС.
"Все это, включая почво-грунты, грунтовые и подземные воды, пропитано высокотоксичными хлорорганическими загрязняющими веществами и тяжёлыми металлами. Но даже это не дает права серьезным ученым на некорректные сравнения "Усольехимпрома" с Чернобылем", — резюмировал министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.
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Происшествия , Андрей Крючков , Минприроды , Иркутская Область , Чернобыль
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