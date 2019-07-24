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Задержан еще один фигурант дела Пирумова о хищении при строительстве зданий Эрмитажа 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы задержали генерального директора компании "Мехстройтранс" Валерия Рогова — еще одного предполагаемого фигуранта дела о хищении при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, обвиняемым по которому является бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов. Об этом ТАСС сообщил источник.
"Задержан Валерий Рогов в рамках уголовного дела о хищении средств при строительстве комплекса зданий Эрмитажа", — сказал источник.
Как ожидается, в четверг суд изберет ему меру пресечения.
18 июля Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца другого фигуранта дела — бывшего председателя правления банка "Нефтяной альянс" Олега Григора.
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Происшествия , Григорий Пирумов , Олег Григор , Эрмитаж , КБ "Нефтяной альянс" , МВД
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